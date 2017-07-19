Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oldu!

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi duyurdu. Yeni kabinede birçok değişiklik var. Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak kimdir? Osman Aşkın Bak daha önce hangi görevleri üstlendi. İşte yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında merak edilenler...

Yeni kabine açıklandı ve yeni bakanlar merak edilmeye başlandı. Osman Aşkın Bak’ın Gençlik ve Spor Bakanı olduğu duyuruldu, yeni bakan Osman Aşkın Bak kimdir?

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sitesinde yer alan özgeçmişe göre Osman Aşkın Bak’ın hayat hikayesi şu şekilde; 11 Ekim 1966’da İstanbul Üsküdar’da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma’dır. Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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