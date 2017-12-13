Osman Baydemir’e ‘Kürdistan’ cezası

HDP'li Osman Baydemir'e 'Kürdistan' dediği için İç Tüzüğe göre genel kuruldan 2 gün çıkarma cezası verildi.

HDP Milletvekili Osman Baydemir, Meclis’ten geçici çıkarma cezası aldı. Gerekçe olarak, Baydemir’in kendisini ‘Kürdistan temsilcisi’ şeklinde tanımlaması gösterildi.

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında HDP grubu adına kürsüye çıkan Baydemir, “Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak kendime şöyle bir rol biçiyorum: Bu çatı, Kürt’ün ve Türk’ün ortak çatısı olsun” ifadelerini kullandı.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Baydemir’e konuşmasını tamamladıktan sonra “Kürdistan neresi” diye sordu. Baydemir, kalbini göstererek “Burası” dedi.

Bu konuşmanın ardından Baydemir hakkında TBMM İçtüzüğünün 161’inci maddesinin 3 numaralı bendi gereğince 2 birleşim geçici çıkarma cezası verildi.