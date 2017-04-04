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Oyuncak silahla marketi soydu

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde marketten içecek ve leblebi alarak para üstünü bekleyen kişi kasiyerin kasayı açtığı sırada cebinden çıkardığı oyuncak tabanca ile tehditte bulunarak 500 lira parayı alarak kaçtı.

00:274 Nisan 2017
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Oyuncak silahla marketi soydu
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde marketten içecek ve leblebi alarak para üstünü bekleyen kişi kasiyerin kasayı açtığı sırada cebinden çıkardığı oyuncak tabanca ile tehditte bulunarak 500 lira parayı alarak kaçtı.

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Atkı ile yüzünü kapayarak markete giren kişi bir süre içeride keşif yaptıktan sonra bir içecek ve bir paket leblebi alarak kasaya geldi. Kadın kasiyere 10 lira para vererek para üstünü bekleyen kişi kasiyerin kasayı açtığı sırada cebinden oyuncak tabancayı çıkararak kasada bulunan 500 lirayı zorla aldı.

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Kola, leblebi ve 10 liranin para üstünü kasanın üstünde bırakan kişi koşarak kayıplara karıştı. Çalışanlar polis ekiplerine haber verirken, markete gelen polisler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis marketi soyan kişiyi yakalamak için çevrede arama yaparken, soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: 00:3004.04.2017
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