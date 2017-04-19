Referandumu protesto eden vatandaşlar yine sokaklara akın etti

16 Nisan'da yapılan referandum sonrası başlayan protesto yürüyüşleri bugün de devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vatandaşlar YSK'nın referandum için iptal kararı vermemesini ve seçimdeki şaibeyi attığı sloganlar ile protesto ediyor.

Beşiktaş’ta toplanan binlerce kişi Beşiktaş’ta bulunan kartal heykelinin önünden yürümeye başladı

kalabalık gruba evlerinin balkonlarından ve camlarından çok sayıda vatandaş tencere tava çalarak eşlik etti. Yürüyüş boyunca herhangi bir gerginlik ya da taşkınlık olmaması da dikkat çekti.

Bir kısmı da evlerinden inerek kalabalığın arasına karıştı.



Kalabalığın arasında en çok dikkat çeken unsurlardan biri taşınan Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve üzerinde Mustafa kemal Atatürk’e ait “bağımsızlık benim karakterimdir” sözünün yazılı olduğu dövizlerdi.

Binlerce kişiden oluşan kalabalık grup, seçim boyunca mühürsüz oy kullanılmasına müsaade etmesiyle referandum sonucunu Şaibeli bir hale getiren yüksek Seçim kurulunu “hırsız YSK” sloganıyla protesto etti. Kalabalık grup “hayır kazandık YSK çaldı” diyerek slogan attı.

KADIKÖY

Sonuçları protesto etmek isteyen çok sayıda vatandaş Kadıköy’de bir araya geldi. Önceki günlerde olduğu gibi bugün de 19.30’da toplanan vatandaşlar, ‘Hayır’ sloganları attı.



Benzer görüntüler, İstanbul diğer ilçelerinde de görüldü. Binlerce kişi protesto için çeşitli semtlerin meydanlarında bir araya geldi.