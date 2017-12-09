Son dakika haberi… İYİ Parti’den Battal İlgezdi açıklaması!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılma kararı verilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için bir tepki de İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İlgezdi’nin görevden alınmasını kınadığını açıkladı. Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Yargı kararı olmadan, seçimle gelmiş olan CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasını kınıyorum. Devleti ve milleti, milyarlarca lira zarara soktukları iddia edilen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları’nın neden soruşturulmadığı ise merak edilmektedir.’

İşte o tweet;