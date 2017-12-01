Son dakika haberi… İYİ Parti’den flaş Reza Zarrab açıklaması

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den son dakika açıklaması geldi. ABD'den devam eden ve Reza Zarrab2ın tanık olduğu davayla ilgili yapılan açıklamada "Millî çıkarlar Reza Zarrab ve benzeri adamlar üzerinden hukuk ve ahlak dışı işler yaparak korunamaz. Ülkelerin millî çıkarları ve devlet sırları, illegal yöntemlerle çalışan Reza Zarrab gibi uluslararası bir kaçakçıya teslim edilemez" denildi.

İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından ABD’den devam eden ve Reza Zarrab’ın “tanık” sufatıyla ifade verdiği davayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Türkiye Cumhuriyeti millî çıkarları doğrultusunda elbette tüm dünya ülkeleriyle temas kuracak, alışveriş yapacaktır. Ama bu, kesinlikle hem iç hukukumuza, hem de uluslararası hukuka riayet ederek yapılmalıdır.

2. Millî çıkarlar Reza Zarrab ve benzeri adamlar üzerinden hukuk ve ahlak dışı işler yaparak korunamaz. Ülkelerin millî çıkarları ve devlet sırları, illegal yöntemlerle çalışan Reza Zarrab gibi uluslararası bir kaçakçıya teslim edilemez.

3. Devlet işlerini yürütme kamuflajı altında rüşvet yiyenler, yedirenler ve ona sessiz kalanlar Reza Zarrab'dan farklı değildir. Bu nedenle AK Parti iktidarlarının ve onların bakanlarının utanç verici yöntemlerle iş yaptıkları Reza Zarrab, Türkiye'nin millî meselesi değildir.

4. İktidarın kendini koruma adına Türk Milleti’ni bir paravan gibi kullanmasını utanç verici buluyoruz. Mali sonuçlarının da milletimize fatura edilmesini İYİ Parti olarak kabul etmiyor ve bir kez daha ekonomi yönetimini tedbir almaları konusunda uyarıyoruz.

5. Ülkemiz bunun gibi sahtekar, rüşvetçi ve düzenbazların, mazlum vatandaşlarımızın rızkını yiyeceği bir yer olamaz.