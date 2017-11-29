Son dakika haberi… Reza Zarrab için dikkat çeken ‘sinek kaydı’ detayı

Reza Zarrab'ın geçtiğimiz yıla göre gittiği imaj değişikliği de dikkat çekti. Zarrab bugünkü duruşmaya 'sinek kaydı tıraş' olup, katıldı.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York'ta devam eden duruşmada ifade verdi.

Ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle salona getirilen Zarrab ifadesini Türkçe olarak verdi. Yeminini de “Reza Zarrab” olarak yapan Zarrab, hakimin sorusu üzerine “Rıza Sarraf” ismini de kullandığını söyledi.

Reza Zarrab’ın geçtiğimiz yıla göre gittiği imaj değişikliği de dikkat çekti. Zarrab, 27 Nisan 2016 tarihinde ‘sanık olarak’ katıldığı duruşmaya “sakallı” olarak çıkmıştı.

Reza Zarrab, bugünkü ‘tanık olarak’ katıldığı duruşmaya ise ‘sinek kaydı tıraş’ olarak çıktı.