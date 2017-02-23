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Mersin Haberi: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Adana'da silah kaçakçılarına operasyon
10:3123 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Adana'da silah kaçakçılarına operasyon
Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

ADANA, Kahramanmaraş ve Mersin'de, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Adana'da 11, Kahramanmaraş'ın İslahiye İlçesi'nde 1, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde de 1 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Sabahın ilk saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, Özel Harekat polisleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 2 av tüfeği, 3 tabanca, 26 tabanca fişeği ele geçti. Şüpheli olarak gözaltına alınan 13 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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