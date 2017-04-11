Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tefecilere yönelik geçen hafta Cuma günü 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, tapu, tüfek ve doküman ele geçirilirken; Mevlüt Y., Aydın Y. ve Turgut Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mevlüt Y. ve Aydın Y. tutuklanırken, Turgut Y. ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

DHA