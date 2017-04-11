Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aydın Haberi: Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

17:3811 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

 ADIYAMAN'da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tefecilere yönelik geçen hafta Cuma günü 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, tapu, tüfek ve doküman ele geçirilirken; Mevlüt Y., Aydın Y. ve Turgut Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mevlüt Y. ve Aydın Y. tutuklanırken, Turgut Y. ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar