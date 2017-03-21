Aksaray'da kümes çöktü: 1 yaralı

AKSARAY'da tavuklarını koyarken kerpiç kümesin çökmesi sonucu toprak altında kalan 40 yaşındaki Melek Güneş, ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Somunca Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Melek Güneş, havanın kararmasıyla birlikte tavuklarını kümese koyup kapıyı kapatmak istedi. Ancak, bu sırada kerpiç olan kümesin tavanı çöktü, Güneş, enkaz altında kaldı. Güneş'in yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla toprak altından yaralı olarak kurtarılan Güneş, hazır bekleyen ambulansla Aksaray Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Toprak altında kalan çok sayıda tavuğun ise telef olduğu bildirildi.

Melek Güneş'in yakını Yaşar Güneş, ''Ayaklarımı hissetmiyorum, ağrıyor' deyince, müdahale edemedik. Arama kurtarma ekibi geldi ve Melek'i çıkarttı '' diye konuştu.

DHA