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Antalya Haberi: Antalya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
12:2921 Mart 2017
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Antalya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Antalya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

ANTALYA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişilere Antalya, Manavgat ve Kumluca İlçesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgesi ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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