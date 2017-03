Asil Çelik işçilerinden bakanlığa faks eylemi

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, toplu iş sözleşmesinde, Yüksek Hakem Kurulu (YHK) sürecine geçilen Asil Çelik'te 700'e yakın işçi, PTT önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na faks gönderildi.

Orhangazi İlçesi'ndeki Asil Çelik'te, Birleşik Metal İş Sendikası'nın aldığı grev kararı, 18 Ocak'ta Bakanlar Kurulu kararı ile ertelendi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin alan Birleşik Metal İş Sendikası'na üye 700 işçi, hükümetin yaşadıkları soruna bir an önce el atması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Orhangazi İlçesi'nde bulunan PTT Şubesi'nden imzalı faks gönderdi.

Burada basın açıklaması yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Asil Çelik'in Türkiye'nin en önemli fabrikalarından birisi olduğunu belirterek, "Birkaç sene önce yine bu fabrikada aylarca grev yapan insanların mağduriyetlerini hiç kimse görmemiştir, veya görmezden gelmiştir. İkili konsorsiyum şeklinde şirketi almış olan işverenlerin işçi arkadaşlarımıza yaklaşımları son derece rahatsız edicidir. Bugün Türkiye'nin ekonomisini sırtlayan metal işçilerinin, demir çelik ve kaliteli çelikte bir numara olan Asil Çelik işçilerinin almış olduğu saat ücreti ortalaması 8 lira 60 kuruştur. Bu da 7.92 olan asgari ücretin neredeyse biraz üzeridir. Burada, bu kadar zor şartlarda her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya, iş kazasıyla karşı karşıya kalan işçilerin aldıkları ücretleri göstermektedir" dedi.

Serdaroğlu, işçilerin yaşadığı birtakım ücretsel sıkıntıların ortadan kaldırılma fırsatı yakalandığını, bu kez grevi yasaklayan hükümetin mağduriyetine uğradıklarını söyledi.

Hükümetin bir an önce, işçilerin mağduriyetini gidermesini istediklerini ifade eden Serdaroğlu, "Eğer burada kötü bir sözleşmeyi bize gönderirlerse, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesi nihai bir karardır, ona itiraz etme şansımız yok. Ama işçilerimizin mağduriyetini devam ettirecek bir sözleşmeyi buraya gönderirlerse, bilsinler ki bundan sonra da biz onlara aynı şekilde yaklaşacağız. Ve bu fabrikada da ne çalışma barışı, ne endüstri ilişkileri tesis edilemeyecektir. Bu insanlar bu mağduriyet altında daha uzun bir süre çalışmaz orada" dedi.

Adnan Serdaroğlu, ihbar ve kıdemlerinin verilmesi halinde Asil Çelik işçisinin yarısının iş bırakacağını ileri sürdü.

