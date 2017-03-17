Astana’da “Çanakkale Zaferi” sergisi açıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Çanakkale Zaferi” sergisi açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik T.C. Astana Büyükelçiliği ile Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi tarafından düzenlendi.

Genelkurmay arşivine ait ların sunulduğu sergi açılışına T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kazakistan Parlamentosu milletvekili Sauıtbek Abdrahmanov ile Kazak filozof Garifolla Esim, Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Almagül İsina ve vatandaşlar katıldı.

"Türk ulusunun mücadele ruhunu yansıtıyor"

Serginin açılışında konuşan T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Çanakkale Zaferi'nin vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı konusunda Türk milletinin neler başarabileceğinin en güzel örneği olduğunu dile getirdi. Uyanık ayrıca, Kazak ziyaretçilerinin beğenisine sunulan ların Türk ulusunun mücadele ruhunu en kuvvetli biçimde yansıtacağına inandığını bildirdi.

Türkiye'de yaşanan darbe girişimine de değinen Uyanık, “Milletimiz, 18 Mart 1915’te ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi, 15 Temmuz gecesi Fethullah Gülen Terör Örgütü mensuplarının düzenledikleri, seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisimizi ve tüm halkımızı hedef alan kanlı darbe teşebbüsü sırasında da hep birlikte bir kez daha göstermiştir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Yunus Emre Enstitüsü Astana Kültür Merkezi Korosu “Çanakkale” türküsünü söyledi.

Han Şatır alışveriş merkezinde düzenlenen sergi yarın da ziyaretçilere açık olacak.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Astana Kültür Merkezi Korosu “Çanakkale” türküsünü söylerken

DHA