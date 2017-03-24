Bakan Çelik: Teröristlere kucak açacağınıza, muhtaçlara el uzatın (3)

VİRANŞEHİR'DE ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ndeki temaslarının ardından Viranşehir İlçesi'nde de STK temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Çelik, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 'evet' oyu isteyerek, şunları söyledi:

"Avrupa bizi bölüp parçalayıp Suriye gibi, Sırbistan gibi yapmak istiyor. Biz bu planı bozmak için 'Evet ' demeliyiz. Biz yatırımlar, yollar yaparken terör örgütleri yollara, milletin bodrumlarına, kanalizasyonlarına, masum insanların yaşadığı yerlere bombalar koydu. Biz hizmet getirirken, onlar belediye paralarını terör örgütlerine aktarmakla uğraştılar. Harap edilen o ilçelere, devlet 15 katrilyon hizmet yapıyor. Yazık, günah değil mi Bu Viranşehir'deki insanlarımızın iş, aş bulmak için yatırımlar, sanayi, hizmet gelmesi gerekirken, siz bu şehirleri ne hakla bombaladınız Kime faydası oldu, siz kimin piyonusunuz Artık kim için hizmet ettiğiniz belli olmuştur. Dış güçler için çalışıyorsunuz, bu halk için değil. Hükümetimiz kararlıdır. Nerde bir terör mikrobu varsa yok edeceğiz. Siz de nerede bir şer odakları ve ona hizmet eden varsa güvenlik kuvvetlerimize bildirin."

Bakan Çelik, konuşmasının ardından Kışla Mahallesi'nde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Mustafa MERT/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)

DHA