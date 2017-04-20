Bartın'da kaza: 8 yaralı

BARTIN'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın-Zonguldak Karayolu Yazıcılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yoluna dönmek için manevra yapan 51 yaşındaki Ali Öztürk'ün kullandığı 74 M 0123 minübüse, arkadan gelen 38 yaşındaki Ferhat Güngör yönetimindeki 74 DE 123 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Güngör ile yanındaki Yaman Güngör, minibüste sürücüsü Öztürk'ün yanı sıra yolcular Suna Karataş, Tolga Aydın, Nermin Karataş, Sibel Kavakçı ve Hüseyin Özdemir yaralandı.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslara Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA