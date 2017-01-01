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İstanbul Haberi: Bombalı saldırıda son anda kurtulmuştu

Bombalı saldırıda son anda kurtulmuştu
13:191 Ocak 2017
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Bombalı saldırıda son anda kurtulmuştu
Bombalı saldırıda son anda kurtulmuştu

ORTAKÖY'deki  terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşında ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu. 10 Aralık’ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena'da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina’daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra ı çektirmişti.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI
İki çocuk babası Kenan Kutluk da Reina’da garson olarak çalışıyordu. 31 Aralık’ta çocuklarıyla vedalaştıktan sonra evden çıktı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedef olan Kenan Kutluk çalıştığı yerin önünde hatıra ı çektirmişti. Eğlence merkezinin önünde görevli polis memuru Burak Yıldız’da hayatını kaybetti.

 

DHA

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