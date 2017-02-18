Boş arazide erkek cesedi bulundu

BURSA’da boş bir arazide, kalbine tek el ateş edilerek öldürülen 55 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki tarlasına ağaçları budamak için gelen Şaban Vatansever, boş arazide cesetle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kalbine tek el ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, sabah saatlerinde öldürüldükten sonra cesedin boş araziye atıldığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayda kullanılan aracın plakasını belirleyip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA