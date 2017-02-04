Çatıda intihar teşebbüsünü polis sonlandırdı

ADIYAMAN’da, 6 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan 41 yaşındaki Hasan Seröz, polisler tarafından ikna edildi.

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın çatı katına çıkarak atlayacağını söyleyen Hasan Seröz'ü görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri önlem alırken, polisler de çatıya çıkarak Seröz ile konuşmaya başladı. Seröz, polislerin yarım saatlik çabasının ardından ikna edilerek indirildi. Alkollü olduğu belirtilen Seröz daha sonra sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA