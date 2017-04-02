Cinayet failini köpeği ele verdi

KONYA'da evlerinin bulunduğu apartmanın içinde 14 yerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki Murat Baştuğ'un, yaklaşık 100 metre ileride köprü altında bağlı bulunan köpeğin sahibi 31 yaşındaki Yusuf Cığal tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Polisin ise Cığal'ın kimliğini bağlı bulunan 'Zalım' adlı köpekten yola çıkarak bulduğu, kavganın da köpeğe küfür edildiği iddiasıyla çıktığı belirtildi.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında merkez Karatay İlçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi Altıyol Köprüsü yakınında meydana geldi. Murat Baştuğ, arkadaşı Selçuk Borza ile Altıyol Köprüsü yakınında gezerken, iddiaya göre, köprünün altındaki kavşakta bağlı bulunan köpeğin kendilerine havlamasına sinirlendi. Baştuğ ve Borza, iddiaya göre köpeğe küfür etti.

O sırada yakında bulunan köpeğin sahibi Yusuf Cığal tepki gösterdi. Şusuf Çığıl ile Murat Baştuğ ve Selçuk Bozra arasında tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Selçuk Borza, kavga sırasında Cığal'ın başında şişe kırdı. Cığal da yanında taşıdığı bıçakla Borza ve Baştuğ'a saldırmak istedi. Borza ve Baştuğ da bunun üzerine kaçmaya başladı. Kaçan Baştuğ, oturdukları evin apartmanına girdiği sırada peşinden gelen Cığal'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak kanlar içinde kalan Baştuğ, aynı binada oturan ağabeyi Hüseyin Baştuğ'un kapısını çalıp yardım istedi.

Hüseyin Baştuğ, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağabeyinin kendisini kimin bıçakladığı sorusuna "Tanımıyorum" cevabını veren Murat Baştuğ,çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS, KÖPRÜ ALTINDAKİ KÖPEKTEN YOLA ÇIKIP SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Baştuğ'a saldıran kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki apartman ve işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Baştuğ'un bıçaklı saldırıdan önce, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde köprünün altında bağlı bulunan köpeğin yanında kavga ettiğini saptadı. Kavganın köpek nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duran polis köpeğin sahibinin Yusuf Cığal olduğunu belirledi. Cığal, şüphe üzerine merkez Meram İlçesi Zafer Mahallesi Tunalı Sokaktaki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yusuf Cığal'ın, polise verdiği ilk ifadesinde Baştuğ ve arkadaşının köpeğine küfür ettikleri için kavga çıktığını ve bunun üzerine bıçakla saldırdığını itiraf etti. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

DHA