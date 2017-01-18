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Tekirdağ Haberi: Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü
01:0518 Ocak 2017
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Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü
Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü 47 yaşındaki Arif Dinç öldü.
Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Saray İlçesi'nin Çayla Mahallesi'ndeki Galata Deresi mevkinde meydana geldi. Arif Dinç yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, yağmur yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Dinç, yaşamını yitirdi. 
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Arif Dinç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

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