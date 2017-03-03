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Elazığ Haberi: Elazığ'da 8 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Elazığ'da 8 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
17:363 Mart 2017
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Elazığ'da 8 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Elazığ'da 8 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

ELAZIĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 öğretmenden 8'i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 öğretmen, sorgularının ardından sabah adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakimlikte ifadeleri alınan 3 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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