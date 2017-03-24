Eşine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü

SAMSUN'da 33 yaşındaki Aykut Arıcılar, birlikte alkol alırken eşine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı 48 yaşındaki Serhat Çetin'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarında birlikte alkol alan Aykut Arıcılar ile Serhat Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aykut Arıcılar, yanındaki ekmek bıçağını çekip Çetin'i sol bacağından defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Serhat Çetin, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Aykut Arıcılar, "Eşime küfür etti. Eşimi onun için almadım" dedi.

Gazi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aykut Arıcılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA