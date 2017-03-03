FED’den faiz artırma sinyali

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, mart ayı içinde faiz artırımına gidilebileceğinin sinyallerini verdi.

FED Başkanı Janet Yellen, koşulların değişmesi olasılığına karşı durumu düzeltmek için yeterli kıpırdama alanı bırakırken, önümüzdeki ekonomik gelişmelerin 14-15 Mart Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının önemli bir parçası olacağını söyledi.

Yellen, Chicago’da yaptığı açıklamada, ‘Ekonomik veriler beklendiği gibi gelmeyi sürdürürse, şu anda federal fon oranını kademeli olarak artırmanın uygun olacağını düşünüyoruz. İstihdamın ve enflasyonun beklentilerimiz doğrultusunda gelişmeye devam edip etmediğini değerlendirecek ve bu durumda federal fon oranının daha fazla ayarlanması uygun olacaktır’ dedi.

Enflasyon beklentinin altında

Yellen, gıda ve enerji fiyatları hariç olmak üzere, çekirdek enflasyonun FED’in hedefi olan yüzde 2’nin hemen altında, yüzde 1,7 seviyesinde olduğunu, istihdamın da istikrarını koruduğunu belirtti.

Yellen’in açıklamalarının ardından devlet tahvil getirileri artarken, hisse senetleri düşüş yaşadı.

DHA