FETÖ/PDY polis yapılanması davası başladı

DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Emniyet Teşkilatı içindeki örgütlenmesine yönelik açılan 44 sanıklı dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik, Denizli Emniyet Müdürlüğü içindeki örgütlenmesine yönelik operasyonlarda yakalanan ve gözaltı sürelerinden sonra tutuklanan polis memuru, emniyet amiri ve emniyet müdürlerinden oluşan 32'si tutuklu toplam 44 sanık, bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında sanıkların kimlik tespitleri yapılıp, iddianame yüzlerine okundu. Aralarında 3 ve 4. sınıf emniyet amirleri, dönemin Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü S.E., Tavas Emniyet Amiri O.Ç., Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser N.S.'in de bulunduğu tutuklu sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. Mahkeme Başkanı kimlik tespiti sırasında, bugün doğum günü olan sanıklardan eski emniyet amiri O.Z'nin doğum gününü kutladı, 'Kötü bir tesadüf' dedi. Dava, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

DHA