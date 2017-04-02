Feyzioğlu: Anayasa paketinde Türkiye'nin eyaletlere bölünme tehlikesi var

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eyaletlere bölünme tehlikesi olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Ortak Dayanışma Hareketi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda Anayasa değişikliğini anlatan Feyzioğlu, 150'ye yakın il ve ilçeyi gezdiğini belirterek, 16 Nisan'da oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eyaletlere bölünme tehlikesinin bulunduğunu savundu. Hükümet kanadından kimsenin bu sorularına yanıt vermediğini kaydeden Feyzioğlu, şöyle dedi:

"Biz 150'ye yakın il ve ilçeye gittik ve tamamında Türkiye'nin bu Anayasa paketi ile eyaletlere bölünme tehlikesi yaşayacağını anlattık, çıt yok. Hiçbir cevap gelmedi. 150'ye yakın yerde bu anayasanın içinde özerk bölgeler yaratma yetkisi var. Biz bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunun çünki Irak'ta yaratılan özerk bölgenin bugün Kürdistan'a dönüşmesi halk oylaması yapıldı, yapılacak. Irak'ın dağılması gibi Türkiye'yi dağıtacak bir proje olarak görüyoruz. Suriye ve Irak'tan farkımız biz bir demokratik devlet olduğumuz için iç içe geçmişiz. Herkes her yerde. Kimin kim olduğu, kimin hangi etnik kökenden olduğu Türkiye'de önemsiz olmuş. Paketin içinde eyalet yapısı var. Bunu 150'ye yakın yerde söyledik. Fakat hiçbir cevap gelmedi."

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTANBUL ÖZERK OLMALI' DEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'İstanbul özerk olmalı' dediğini ifade eden Feyzioğlu, Topbaş'ın bu özerkliği neye dayanarak istediğini sordu. Cumhurbaşkanına seslenerek sorusuna cevap istediğini ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'İstanbul özerk olmalı' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'a ciddi ciddi özerklik isterken neyi ağzından kaçırdı dersiniz. Beni mitinglerde sayın Cumhurbaşkanı diline dolamış ama ben buna cevap istiyorum. Bu anayasanın 123, 124, 127'nci maddeleri özerk bölgeler, eyaletler kurma yetkisini dağıtarak içeriyor. Aynı maddede değil özellikle farklı maddelere dağılmış ki kimse fark etmesin diye."

"İSPATLAYAMAZSA YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM"

Terörist tabutu taşıdığı ve bu nedenle eleştirildiğini öne süren Feyzioğlu, o tabutun Diyarbakır Barosu eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Feyzioğlu Avrupa'da fink atıyordu da bırakın bu iftiraları. Bırakın bu yalanları; terörist tabutu taşımış da, bilmem ne etmiş de, bırakın bu yalanları. Birisi çıksın terörist tabutu taşıdığımı ispat etsin. İspatlayamazsa yüzüne tükürürüm. Birisi çıksın taşıdığı tabutun üzerinde, PKK bayrağı olduğunu ispat etsin. Türkiye Cumhuriyeti, Diyarbakır Barosu'nun 60 yıllık bayrağını PKK bayrağı olarak kimse tanıtamaz. Bir daha soruyorum. Kadir Topbaş'ın İstanbul'a özerklik istemesinin dayanağı ne Sen bırak benim için attığın iftiraları. Benim kimin tabutunu taşıdığım belli. Ben PKK'nın öldürülmesinden sonra haftalarca olay yerinde kurşun izi toplanmasına izin vermeyerek delilleri kararttığı barı başkanımın tabutunu taşıdım."

DHA