Gazeteci Fadıl Binzet, toprağa verildi

ADIYAMAN'da, uzun yıllar gazetecilik yapan ve dün hayatını kaybeden 83 yaşındaki Fadıl Binzet toprağa verildi.

1957 yılında gazeteciliğe başlayan ve uzun yıllar Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın da Adıyaman temsilciliği görevini yürüten 3 çocuk babası Fadıl Binzet, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah vefat etti. Binzet için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper yakınları ve çok sayıda gazeteci katıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve ömrünün 60 yılını gazeteciliğe adayan Fadıl Binzet'in cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA