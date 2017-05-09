Hatay’da drone destekli kontrol

HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde eş zamanlı kontrol gerçekleştirildi. Ekiplerin yol ve adreslerde yaptıkları kontrole, drone ile havadan destek verildi.

Hatal Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ve diğer şubelerin de destek verdiği kontrole 823 polis katıldı. Kontrol genelinde 278 umuma acık mekanda arama yapıp, 2 bin 74 kişinin de kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

DHA