İstanbul'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL’da yaklaşık 2 aylık takibin ardından 76 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3’ü kadın 19 kişi gözaltına alındı. Şebekenin liderliğini Özbekistan uyruklu Madina S.’nin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ikisi kuru sıkı 3 tabanca ele geçirildi. Operasyonda pasaportlarına el konan ve borçlandırılarak zorla fuhuş yaptırılan 21 kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

ÇETE LİDERİ KADIN YURT DIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Polis yaklaşık 2 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit etti. Polis operasyon için uygun bir an beklerken, şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu Madina S.’nin yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Atatürk havalimanında düzenlenen operasyonda Madina S. yakalanarak gözaltına alındı.

76 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri şebekenin geri kalan üyelerini yakalamak için harekete geçti. Polis, üçü Kocaeli ilinde bulunan daha önceden tespit edilen 76 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 2’si kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonlar sırasında bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 16’ya ulaştı.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRTILAN 21 KADIN KURTARILDI

Polisin baskınları sırasında evlerde tutulan ve zorla fuhuş yaptırılan 21 yabancı uyruklu kadında kurtarıldı. Kadınların hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı gibi iş vaatleriyle kandırılarak Türkiye’ye getirildikleri, pasaportlarına el konarak borçlandırılıp zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Polisin baskınları sırasında şebeke üyeleriyle birlikte 2’si kuru sıkı 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke elemanlarıyla birlikte ele geçen iki bilgisayarda incelemeye alındı. Fuhuş yaptıran şebekenin bu bilgisayarda çalıştırdıkları kadınların ve müşterilerin listelerini tuttukları öğrenildi.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

DHA