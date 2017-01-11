İzmir'de Ayakkabı Lisesi açılacak

Timur TARLIĞ/ İZMİR, (DHA)TÜRKİYE'deki ayakkabı üretiminde önemli bir yere sahip olan İzmir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayakkabı lisesi açılması için harakete geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tematik liselere önem verdiklerini söyledi. Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hulusi Çıtak, sektörün böyle bir liseye ihtiyacı olduğunu, üretimde ara eleman ihtiyacını Suriyeli'lerin karşıladığını söyledi.

İzmir ayakkabıcılık sektürünün önemli merkezlerinden birisi olmasına rağmen, ihtiyaç duyduğu ara elaman sorununu çözemedi. Suriye'den göç eden binlerce kişi, kentteki ayakkabı imalathanelerinde çalışmaya başladı. Sorunun kalıcı olarak çözümü için ayakkabıcılık sektörü temsilcileriyle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, önemli bir adım attı. Tematik liselere önem verdiklerini söyleyen Yahşi, ara elaman ihtiyaçlarına göre meslek liseleri açacaklarını, bunlardan birisinin de ayakkabı lisesi olacağını ifade etti. Tematik lisede ağırlıklı olarak gençlere, kalfalık, modelistlik ve sayacılık konularında ders verilecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ LİSEDEN SONRA ÜNİVERSİTE İSTEDİ

Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ayakkabıcılar Odası 2'nci Başkanı Hulusi Çıtak, meslek lisesinin sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamasını beklediklerini söyledi. Işıkkent'te 2 bin esnafın bulunduğu İzmir Ayakkabıcılar Çarşısı'nın meslek lisesi yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilmesi kararı alındığını söyleyen Çıtak, "Buranın altı zaten çıraklık eğitim merkeziydi. Altındağ Çıraklık Eğitim Merkezi ile birlikte çalışıyorduk. Orada teorik burada pratik eğitim veriyorduk. Meslek lisesi haline getirilmek istenince genel kurulda bu kararı aldık. Bizler de, İzmir Kalkınma Ajansı'nın 820 bin lira bütçe sağladığı kalfalık, modelistlik ve sayacılık konularında kurs başlattık. Bu kursta kursiyerlere günlük 20 lira harcırah veriyoruz. Mesleğimizin istihdam açığı var ve bu açığı tamamlayamıyoruz. Çünkü liseyi bitirmiş bir genci alıp burada ayakkabıcı yapamıyoruz. Biz evde oturan kadınlara, sokakta boş gezen gençlerimize istihdam yaratmak için böyle bir kurs başlattık. Konak Belediyesi ile birlikte Mart ayında başlayacak sayacılık ve modelistlik kursları açacağız. 30 modelist, 30 sayacı yetiştireceğiz" dedi.

ÜNİVERSİTELERDE BÖLÜM AÇILSIN

Ayakkabı lisesinin açılmasının ardından üniversitelerde bölüm açılması için görüşmeler yapacaklarını söyleyen Hulusi Çıtak, "Öğrencilerin bu işin yüksek eğitimini de almalarını istiyoruz. Konya Selçuk Üniversitesi'nde ayakkabıcılık bölümü var, İstanbul'da var, Gaziantep'te var. Bir tek İzmir'de yok. Kaldı ki İzmir, Türkiye'deki ayakkabı üretiminin yüzde 30'unu karşılayan bir il. Burada bu konuda ne meslek lisemiz var ne de bir üniversitede bölümümüz var. Dolayısıyla biz meslek lisesi açıldıktan sonra üniversitelerden de ayakkabıcılık bölümünün açılmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

SURİYELİLER OLMASA ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞERDİ

Ayakkabıcılık sektöründe 3 binin üzerinde Suriyeli istihdam edildiğini belirten Hulusi Çıtak, "Bu 3 bin Suriyeli sektörümüze gelmeseydi üretim yüzde 50 civarında düşerdi diye düşünüyorum. Çünkü alttan eleman yetişmiyor. Anne baba bu mesleğe çocuğunu gönderemiyor, çünkü meslek okulumuz yok. Meslek liselerinde, aşçık bölümü var, marangozluk bölümü var, motor teknik var ama ayakkabıcılık yok. Emek yoğun bir sektör olduğu için biz yıllardır 'kendi meslek lisemiz olsun, burada eleman yetiştirelim' diye düşünüyorduk. Bunu da yakında gerçekleştireceğiz. Milli Eğitimin çalışması nasıl olur bilemiyorum ama 1 -1.5 yıl sonra açılır diye düşünüyorum. Pratik eğitim konusunda öğretmen sıkıntısı çekmeyeceğiz. Ayakkabı konusunda teorik eğitimi Milli Eğitim Müdürlüğü kendi müfredatını sağlayacaktır. Pratik eğitimini usta eğiticilik belgesine sahip olan arkadaşlarımız verebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayı ile bu arkadaşlarımız öğretmenlik yapabiliyor. Sayacılık, modelistlik ve kalfalıkta öğretmen sıkıntısı çekmeyiz" dedi.

DHA