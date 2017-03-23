İzmir'de çete operasyonu: 47 gözaltı

İZMİR'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'adi suç çetesi' olarak değişik suçlara karıştıkları belirlenen bazı kişileri takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik takipte çete üyelerinin Alsancak Semti'nde bir eğlence merkezine silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen polis, operasyon başlattı. Yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 47 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 1 el bombası, çeşitli çap ve markalarda 23 tabanca, 13 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 35 kalaşnikof fişeği, 207 tabanca mermisi, 96 av tüfeği fişeği ile 16 kilogram esrar ele geçirildi.

28 OLAY AYDINLATILDI

Emniyet yetkilileri, çete üyelerinin takibi sırasında daha önceden de 17 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığını, halen cezaevinde bulunan bu zanlıların planladıkları 15 ayrı eylemin önlendiğini belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların İzmir'deki 'kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve vahim silahlarla saldırı' gibi 28 ayrı olayın da faili oldukları bildirildi. Sosyal medyayı etkin kullanan suç çetesinin, bu sayede panik oluşturduğu ve çevreye korku salarak maddi menfaat elde ettiklerinin saptandığı, vatandaşların milli duygularını istismar etmeye yönelik söylemlerde bulundukları, bu şekilde taraftar toplamayı hedefledikleri iddia edildi. Suç örgütü üyelerinin eylemlerinde, özellikle para ve uyuşturucu verdikleri 18 yaşından küçük çocukları kullandıkları ileri sürüldü. Örgüte liderlik yaptığı iddia edilen Serkan K.'nin yurt dışına kaçtığı, hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlının arandığı bildirildi. Serkan K.'nin, Karabağlar İlçesi'ndeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda, aralarında Türk Hava Sahası'nı ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından, paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de olduğu 15 kişi ile birlikte geçen 31 Mart'ta gözaltına alındığı ve daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri kadın 3 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 44 zanlı ise, adliyeye sevk edildi.

DHA