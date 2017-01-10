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İzmir Haberi: İzmir'de kar etkili oldu

İzmir'de kar etkili oldu
10:2810 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
İzmir'de kar etkili oldu
İzmir'de kar etkili oldu

İZMİR'de sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza büründü, trafik akışında da aksamalar oldu. Menderes Cumaovası'nda makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde de kısa süreli aksama yaşandı.
İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta hayatı esir alan kar, İzmir'de de sabah saatlerinde etkili oldu. Gece boyu karla karışık yağmur şeklinde olan yağış, sabah saatlerinde yerine kara bıraktı. Kar sürpriziyle güne uyanan İzmirliler trafiğin de etkilenmesiyle işe, okula gitmekte zorlandı.
Menderes Cumaovası'nda meydana gelen makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Balçova-Bornova arasındaki çevre yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ters yönde ilerleyip geri dönmek zorunda kaldı. İzmir'in simgelerinden biri haline gelen palmiyeler de karla kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde yollar kar nedeniyle kapandı.

 

 

 

DHA

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