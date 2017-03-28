Kaçakları fotokapan yakalattı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasa dışı yollardan geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 13 Suriyeli ile 3 Afganistan uyruklu kaçak, jandarmanın fotokapanı tarafından görüntülenince yakalandı. Aynı gün Sahil Güvenlik ekipleri de lastik botla Sisam'a geçmeye çalışan 38 Suriyeli ile organizatör olduğu ileri sürülen 1 Türk'ü denizde yakaladı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak geçişlerin önüne geçmek için Dilek Yarımadası, Kalamaki Milli Parkı içine kurdukları fotokapanlar işe yaradı. Geçen 25 Mart Cumatesi günü saat 15.30 sıralarında, jandarma fotokapanlarda bir grubun sahile geçiş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Güzelçamlı Mahallesi Balderesi Mevkisi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için hazırlık yaptıkları anlaşılan 5'i kadın, 6'sı çocuk 13 Suriyeli ile 1'i kadın 3 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı. Kaçaklar arasındaki Suriyeli hamile Adoree Muhammed'in Ocak ayından bu yana Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile Didim ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kez gözaltına alındığı, her defasında kendisini farklı isimlerle tanıttığı ortaya çıktı. Hakkari'de kendini Merve Kabıl, 12 Mart'ta Didim'de Merwa Emad, 20 Mart'ta Çeşme'de Adari Muhammed ismi ile tanıttığı öğrenilen kadını parmak izi ele verdi. Adoree Muhammed hakkında yalan beyanda bulunmaktan Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapıldı.

LASTİK BOTTA 38 SURİYELİ

Aynı gün Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botla Sisam Adası'na geçmeye çalışan 38 Suriyeli ile organizatör olduğu ileri sürülen 1 Türk yakalandı. Suriyeliler ve Türk organizatör Kuşadası'na getirildi. İfadeleri alınan toplam 51 Suriyeli ile 3 Afgan kaçak, ifadelerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edildi. Türk organizatör Y.K.'nın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA