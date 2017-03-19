Kadın öğretim görevlisinin mobbing iddiası

MERSİN Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu'nda sözleşmeli İngilizce öğretim görevlisi olan Ayşe Petek Kadıoğlu, yönetimin kendisine mobbing uyguladığını ileri sürüp, bunun nedenini anlayamadığını söyledi.

Sözleşmeli olarak hem yüksekokulda hem de Anamur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Ayşe Petek Kadıoğlu, son 1.5 yılda Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen projeler hazırladı. Son olarak Filistin'e yönelik hazırladığı 2 Erasmus projesiyle Filistinli gençlerin hem İngilizce eğitim almalarını, hem de gençlerin üniversiteden sonra iş bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan proje hazırlayan Kadıoğlu, Anamur Meslek Yüksekokulu'nda önünün kesilerek, projelerinin engellendiğini öne sürdü.

PROJE ODASI ALINDI

Eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısında çalışma şartlarının çok güzel olduğunu anlatan Kadıoğlu şöyle konuştu:

"Anamur Meslek Yüksekokulu'nda proje odası adı altında kendime ait bir odam vardı. İçinde projelerde kullandığımız yazıcı ve bilgisayarlar vardı. Fakat projelerin engellenmesinden sonra, odamızı 4-5 kişi kullanmaya başladı. Herkesin odası olmasına rağmen, nedense proje odası 3-5 kişiye kullandırılıyor. Şu an bana nedense bir bilgisayar bile düşmüyor. Her açıdan bana mobbing uygulanması yapılıyor, bunun nedeninin açıklanmasını istiyorum."

FİLİSTİN PROJESİ HEYECAN YARATTI

Okulun ilk kez bu yıl İngilizce üzerine hazırlık sınıfı açtığını bunun üzerine Filistin ile İngilizce dil projesi gerçekleştirdiklerini anlatan Kadıoğlu iddialarını şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi ilk duyduğumda heyecanlandım. Çünkü, Filistin söz konusu olduğu zaman heyecanlandım.Bunu öğrencilerim ve okul müdürümle paylaştım. Olumlu tepkiler aldım. Anamur Meslek Yüksekokulu'nda müdüre anlattım, izin verdi, projeyi devam ettirmemi söyledi. Fakat projenin son aşamasında, sözleşme aşamasında olumsuz tepki verdi. Bir anda çok ilgilenmediğini, bu projelerin uygun olmadığını düşündüğünü söyledi. Müdür beyden isterim ki biz öncü bir üniversite olalım, herkese sahip çıkalım. Çünkü biz Anamur'da tek üniversiteyiz. Askıda bekleyen 7 projem var. Bu projelerin toplam maliyeti 3-4 milyon lira arasındadır. Neden engellediğini ben de anlamış değilim ve bunun cevabını istiyorum."

Kadıoğlu, son anda ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün imzaladığı ve hayata geçen İngilizce dil eğitimi projesi için Filistin'e gitti.

DHA