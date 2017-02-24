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Ankara Haberi: Kandil'e düzenlenen hava harekatında 27 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e düzenlenen hava harekatında 27 terörist etkisiz hale getirildi
08:1924 Şubat 2017
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Kandil'e düzenlenen hava harekatında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'e düzenlenen hava harekatında 27 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen 3 barınma yeri ateş altına alınarak imha edildiğini ve 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dün 14.30-15:15 saatleri arasında Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 3 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Daha sonra yapılan hasar zayiat tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

DHA

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