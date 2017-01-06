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Ankara Haberi: Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı
22:196 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı

IRAK'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait 11 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. 11 hedefin imha edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." 

DHA

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