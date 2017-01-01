Kastamonu'da, 'Hayvan Ambulansı' hizmete girdi

KASTAMONU Belediyesi yaralı ve zor durumda kalan sokak hayvanlarına hizmet verecek olan 'Hayvan Ambulansı'nı hizmete soktu.

Kastamonu Belediyesi'nin sokak hayvanlarının başına gelen trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen kayıpları en aza indirmek için aldığı 'Hayvan Ambulansı’ hizmet vermeye başladı. Tam donanımlı hale getirilerek 7/24 hizmet vermeye başlayan Hayvan Ambulansı için Alo 153 hattına Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ekip kuruldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, insana olduğu kadar hayvanlara da değer verdiklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Başlattığımız çalışma sonucunda sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde giderdik. Yaptığımız Geçici Hayvan Bakımevimiz tüm hayvan severlerin takdirini kazandı ve Türkiye’de örnek olarak gösterildi. Bu bizleri gururlandırdı. Aldığımız Hayvan Ambulansı’yla yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz."

DHA