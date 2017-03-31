Kılıçdaroğlu: Halit Akçatepe'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim

KILIÇDAROĞLU'NDAN HALİT AKÇATEPE'NİN ROL ALDIĞI "HABABAM SINIFI" FİLMİNDE ÇEKİLMİŞ OLAN PAYLAŞIMI

ANKARA DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twıtter'den yaptığı açıklamada, "Bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının usta sanatçısı Halit Akçatepe'yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.



Kılıçdaroğlu mesajıyla birlikte, Halit Akçatepe'nin rol aldığı "Hababam Sınıfı" filminde çekilmiş olan bir ı da paylaştı.





DHA