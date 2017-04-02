Komşu kavgasında cinayet işlendi

KAYSERİ’de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 42 yaşındaki Abdullah Örker hayatını kaybetti.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi gece yarısı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta bulunan GY-5 Blok’ta meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Abdullah Örker, oturduğu binanın karşısındaki GY-6 bloktaki komşusu Memiş Aynal’ın dairesinin önüne gelerek iddiaya göre kapısını tekmeledi. Kapıyı açan Memiş Aynal, duruma tepki gösterince Abdullah Örker ona vurmaya başladı. Bu sırada Memiş Aynal'ın çocukları İsmail, Ali ve Ergün kardeşler, babalarını döven alkollü komşularına saldırdı. İsmail Aynal da iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla Örker’i yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Örker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Örker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olaya karışan baba Memiş Aynal ile oğulları İsmail, Ali ve Ergün Aynal gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA