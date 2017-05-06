Küçükçekmece'de terör operasyonu (1)

KÜÇÜKÇEKMECE'de, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay, öldürüldü.

Küçükçekmece'de Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi Terzi Sokak üzerindeki bir binaya İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu gece DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İddiaya göre, operasyonda polisle çatışmaya giren Sıla Abalay öldürüldü. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin bölgedeki operasyonu sürüyor

DHA