Otomobilin çarptığı adam yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, yolun karşısına geçen 59 yaşındaki İsmail Kandil, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden 55 yaşındaki Cevat Tuncel yönetimindeki 67 TP 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kandil'e çarptı. Kazada, başına aldığı darbe ile kanlar içinde kalan İsmail Kandil, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Cevat Tuncel, polise verdiği ifadesinde İsmail Kandil'in birden yola çıktığını ve her şeyin aniden geliştiğini söyledi. Polis, yaralı Kandil'e ait ekmekleri yerden toplayarak ekip otosuna koydu. Sürücü Tuncel, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralının müşahade altında tutulduğu belirtildi.

DHA