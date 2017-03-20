Polislerin yargılandığı 'ByLock' davası (3)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 63'ü tutuklu 86 polisin yargılandığı davada 37 sanığın savunması tamamlandı. Sanıklar, ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. İlk duruşmasında 61'i tutuklu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanıkların yakınları da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmaya katılan sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından, iddianame okunarak sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Saat 18.50'ye kadar süren duruşmada 37 sangın savunması tamamlandı. Sanıklar, savunmalarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını, "Bylock" programı indirmediklerini ve kullanmadıklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

"ARALIKSIZ 16 SAAT NÖBET TUTTUM"

Tutuklu sanıklardan Mehmet Murat Kırıkçı, iftiraya uğradığını öne sürerek, “Adıma kayıtlı olan telefon hattına ByLock yüklediğim iddia ediliyor. Bu programı hiçbir şekilde telefonuma yüklemedim. Darbe teşebbüsünün yaşandığı gün görevimin başındaydım. Aralıksız 16 saat nöbet tuttum. Ben vatanımı korumakla görevli bir memurken FETÖ üyeliğinden yargılanıyorum." dedi.

"30 YIL TERÖRLE MÜCADELE GÖREVİNDE BULUNDUM"

Savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Sarı da, emniyet teşkilatında 30 yıl boyunca terörle mücadele görevinde bulunduğunu belirterek “Terör örgütlerinin çalışma prensiplerini bilen biriyim. Ben, vatanıma, milletime asla ihanet etmedim, aksine bu ülkeye ihanet edenlere karşı mücadele ettim. Terör örgütü PKK ve diğer örgütlerin listesine girmiş biriyken nasıl olur da örgüt üyesi olabilirim. İddianamede yer alan telefon numaraları bana aittir, fakat ben bu numaralara kesinlikle ByLock yüklemedim. Suçlamaları reddediyorum" dedi.

"DARBE GÜNÜ BENDE ŞEHİT OLABİLİRDİM"

Savunmasını yapan sanıklardan Ahmet Civelek, "Darbe günü telefonuma 'imkanı olan görevine görevine gelsin" şeklinde mesaj geldi. Ben o gün gönüllü olarak ekiplere katıldım. 15 Temmuz günü yaşanan olaylarda yanımdaki ekip arkadaşım şehit oldu. Ben de şehit olabilirdim. Ancak şimdi terör örgütüne üye olduğum için yargılanıyorum. Terör örgütüyle bağlantım yok. Bu programı kullanmadım" dedi.

"CEZA KANUNUNDA SUÇ OLDUĞU BELİRTİLMİYOR"

Sanık Yusuf Ziya Aken savunmasında "Ceza kanununda bu programın kullanılmasının suç olduğu belirtilmiyor. Ayrıca bu program bir dönem uygulama pazarında yasal olarak indirilip kullanıma sunulmuş. Ben bu programı kullanmadım. Terör örgütü üyelerinin hiç biri kendi adına kayıtlı telefon hattını kullanmaz. İsimleri ifşa olmasın diye başkalarının adına alınmış hatları kullanır. Biz kendi adımıza en az 10 yıldır kayıtlı hattımızı kullanıyoruz" dedi.

"FETÖ'YÜ 15 TEMMUZ'DAN SONRA ÖĞRENDİM"

Sanıklardan Adem Uçtu, 23 yıllık polis memuru olduğunu belirterek "Bileğimin hakkıyla kazanarak polis memuru oldum. 15 Temmuz'dan sonra hain alçak terör örgütünün varlığını öğrendim. Hain terör örgütüyle bağlantım yoktur. 15 Temmuz'da çalışarak hain darbecileri yakalayarak karakola teslim ettim. Bu terör örgütüne üye olmak çok ağır geldiği için utanıyorum. ByLock yüklendiği iddia edilen telefon bana aittir ancak eşim kullanıyor. Böyle bir program yüklemedim kullanmadım." dedi.

"BYLOCK PROGRAMINI İNDİRDİM"

Sanıklardan Hüseyin Yalçın Öztürk ise, oğlu ile birlikte teknoloji meraklısı olduğunu belirterek "ByLock programını cep telefonuma indirdik. Ancak daha sonra işimize yaramadığını öğrenince programı kalırdık. 18 yıllık mesleğim bir program yüzünden mahvoldu. Çok mağdur oldum." dedi.

Duruşmada tutuklu sanıklar, Tecelli Hüzün, Yahya Çapan, Recep Yılmaz, Atilla Kozan, Ahmet Gümüşöz, Musa Akdeniz, Musa Temel, Erhan Acar, Abdülkadir Evren, Hüdai Çapkın, Hasan Demirel, Ömer Faruk Artan, Seyhun Özdemir, Halis Eren Demirtaş, Yılmaz Yıldırım, Ömer Savaş, Şener Karagöz, Yusuf Elik, Celal Kaya, Atilla Baytar, Levent Kılıç, Gökhan Tunç ve Mehmet Aldaç da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan, FETÖ/PDY Örgütünün tarihçesi anlatıldığı ve analizi yapıldığı iddianamede, "ByLock" kullandığı tespit edilen 63'ü tutuklu 86 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtiliyor. "ByLock" kullandıkları tespit edilen sanıkların, örgüt lider ve yöneticilerinden söz konusu program üzerinden emir ve talimat alarak süreklilik, etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almak suretiyle üzerine atılı suçu işledikleri iddia ediliyor.



DHA