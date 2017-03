Samsun’da Hollanda bayrağı yakıldı

SAMSUN'da bir araya gelen 10 kişi, İstiklal Marşı okuduktan sonra Hollanda bayrağı yaktı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen 10 kişi, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda'yı protesto etti. Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuyan grup, ardından Hollanda bayrağını yaktı. Grup adına açıklama yapan 32 yaşındakli Ömer Zozik, "Türk milletini küçük düşürmek kimsenin haddine değildir. Biz Türk gençleri olarak canımız pahasına da olsa vatanımız ve bayrağımız için her yerde her an ölmeye hazırız" dedi. Grup açıklamanın ardından olayız dağıldı.

DHA