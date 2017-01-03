Seydikemer'de kar naylon seraları yıktı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nin yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bölgedeki 7 naylon sera, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca yıkıldı.

Seydikemer'in yüksek kesimlerinde geçen 27 Aralık'ta başlayarak aralıklarla 3 gün boyunca süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bekçiler Mahallesi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan 7 naylon sera tamamen yıkıldı. Yıkılan seraların boş olması çiftçilerin tek tesellisi olurken, nisan ayında yapılacak domates fidesi dikimine kadar seraların tekrar inşa edileceği kaydedildi.

1.5 dönüm üzerine kurulu serası kar nedeniyle tamamen yıkılan Kemal Kebiz, 25 bin lira zarar oluştuğunu söyledi. Çok uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmediklerini anlatan Kebiz, seranın üzerinde yaklaşık 10 ton kar biriktiğini kaydetti. Nisan ayında yapılacak dikim için domates fidelerini sipariş ettiğini aktaran Kebiz, kendi serası gibi başka seraların da kar nedeniyle yıkıldığını belirtti.

BANKA BORÇLARI ERTELENECEK

Seydikemer Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yıkılan seralarla ilgili hasar tespit çalışmalarını tamamladı. 7 seranın kar nedeniyle hasar gördüğünü belirten yetkililer, tarım sigortası bulunan çiftçilerin zararlarının sigorta şirketleri tarafından karşılanacağı belirtti. Tarım kredisi kullanan vatandaşlardan talep gelmesi durumunda ise banka borçlarının ertelenmesi için gerekli girişimlerin yapılacağı kaydedildi.

DHA