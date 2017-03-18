Sırt çantasında Kuran içine silah gizlemiş

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, şüphe üzerine durdurulan M.U.K'nın sırt çantasındaki Kuran-ı Kerim'in içine gizlenen tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta geçen pazartesi günü polis ekipleri, şüphe üzerine sırt çantasıyla yürüyen M.U.K.'yı durdurdu. Yapılan aramada, M.U.K.'nın sırt çantasındaki Kuran-ı Kerim'in sayfaları kesilerek içerisine yerleştirilmiş, 9 milimetre çapında tabanca ile 2 şarjör ve 34 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA