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Aydın Haberi: Sırt çantasında Kuran içine silah gizlemiş

Sırt çantasında Kuran içine silah gizlemiş
20:3718 Mart 2017
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Sırt çantasında Kuran içine silah gizlemiş
Sırt çantasında Kuran içine silah gizlemiş

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, şüphe üzerine durdurulan M.U.K'nın sırt çantasındaki Kuran-ı Kerim'in içine gizlenen tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta geçen pazartesi günü polis ekipleri, şüphe üzerine sırt çantasıyla yürüyen M.U.K.'yı durdurdu. Yapılan aramada, M.U.K.'nın sırt çantasındaki Kuran-ı Kerim'in sayfaları kesilerek içerisine yerleştirilmiş, 9 milimetre çapında tabanca ile 2 şarjör ve 34 mermi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan M.U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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