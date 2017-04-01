Soyguna engel olan kasiyerin saçını çekti

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bir marketin kasasından para çalmaya çalışan kişiye kasiyer engel oldu. Kasiyerin saçını çeken saldırgan koşarak kaçtı.

Olay dün Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki markete gelen bir kişi kurabiye ve meyve suyu alarak kasaya yaklaştı. Erkek kasiyerin kasayı açmasını fırsat bilen kişi kasiyerin arkasından ani bir hamle ile kasadan para almaya çalıştı. Kasiyer engel olmaya çalışırken kişi arasında mücadele başladı. Bu sırada parayı çalmaya çalışan kişi kasiyer gencin saçını çekti. Kasiyer ile parayı çalmaya çalışan kişi arasındaki mücadele marketin dışına taştı. Parayı çalmaya çalışan kişi kasiyere yumruk attı ve kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapmaya çalışan kişinin 19 yaşındaki S.K. olduğunu belirledi. S.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA