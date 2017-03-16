Sultangazi'de terör operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de gece saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri de operasyona destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Millet caddesi üzerinde bulunan bir apartmana yapılan operasyona çok sayıda sivil polis katılırken, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Polis ekipleri sokak aralarında "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla sürekli devriye gezdi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları sürüyor. Operasyonun içeriği hakkında ise bilgi verilmedi.

DHA