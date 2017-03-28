Tatvan’daki operasyon tamamlandı

BİTLİS’in Tatvan İlçesi'nde 7 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonlarda aralarında 2'si İçişleri Bakanlığı tarafından aranan ve gri listede bulunan üst düzey yönetici teröristin de bulunduğu 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist sağ yakalandığı. Operasyonlarda ayrıca 2 sığınak imha edildi.

Bitlis Valiliği tarafından operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında sorumluluk bölgesinde kış operasyonlarına devam edildiği belirtildi. 22 Mart 2017 tarihinde başlatılan Şehit Uzman Jandarma I.Kademe Çavuş Ömer Doğan operasyonunda 26 Mart 2017 tarihinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandığı ifade edildi.

İKİ ÜST DÜZEY PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgeye helikopter ve uçaklarla hava harekatı düzenlediği belirtilen açıklamada, "26-27 Mart 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda, 12 terörist silahları ile birlikte ölü, 1 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında 2 adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen teröristler arasında bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinden 2 teröristin Botan kod adlı Volkan Kılıç ve Mizgin Ararat kod adlı Sultan İpek olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri listede oldukları tespit edilmiştir" denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen mühimmatlar ve malzemeler ise şöyle:

"8 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet M-16 Piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 1 adet 7,65 tabanca, 22 adet Kaleşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 9 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve pil, 1 adet büyük Yeasu telsiz, 2 adet Yeasu el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi."

OPERASYON TAMAMLANDI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan Tatvan Kaymakamlığı tarafından Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının da operasyonların tamamlanmasının ardından 28 Mart 2017 tarihi saat 17.00 itibari ile kaldırıldığı belirtildi.

DHA