Son dakika: İstanbul’a kar geliyor! Profesör tarih verdi | 20 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı İstanbul'a ne zaman gelecek merak edenlere yanıt Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını verdi. İşte o tarih ve 20 Aralık hava durumu...

Son dakika kar haberleri bir bir geliyor. Meteorolog Orhan Şen Twitter üzerinden İstanbul’da kar ne zaman yağcak sorusunu yanıtladı. Yurda balkanlaradan giren soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterdi ve Edirne’de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Yurdu etkisi altına alan bu sistem devam ederse İstanbul’da karın etkisi altında kalacak. Haberimizden Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarını ve 20 Aralık hava durumunu öğrenebilirsiniz. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk ve yağışlı havanın yurda girmesi ile kar ne zaman yağacak soruları gündeme geldi. Edirne ve Kırklareli’nde bugün başlayan kar yağışının ardından İstanbul’a da karın ne zaman yağacağı belli oldu. Prof. Dr. Orhan Şen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hafta sonunu işaret etti. İşte o açıklama,

“Türkiye’de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul’da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara’da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul’da pazar ve pazartesi günlerine dikkat”

20 ARALIK HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı sistemin Marmara'nın doğusu, Karadeniz İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE

Edirne’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sınır kapısında karayolları ekipleri, yollarda kar birikintisine karşı küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletiyor. Lalapaşa ilçesi ve Bulgristan’a sınır bazı köylerde de etkili olan kar nedeniyle ekili buğday arazilere beyaza büründü. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekileri ile jandarma trafik ekipleri, ilçe ve köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmadan yola çıkanlara ise ceza uyguladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini belirtti.

Balkanlardan ve özellikle Romanya üzerinden gelen soğuk hava etkisine giren Kırklareli beyaza büründü. Sabaha karşı etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerin, hafta başında yaptığı uyarıların ardından Trakya Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları 9-10 derece birden düşerken, özellikle Kırklareli'nin Bulgaristan sınırına yakın ilçelerinde ve Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkili oluyor.