Son dakika… İstanbul’da dev IŞİD operasyonu

İstanbul TEM Polisi IŞİD'e yönelik önemli bir operasyon düzenledi. İki ilçedeki eş zamanlı baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM), IŞİD’e yönelik yeni bir çalışma başlattı. Araştırmalarda IŞİD üyesi oldukları belirlenen bazı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü Sultanbeyli ve Pendik’teki 41 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.