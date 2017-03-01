Son dakika… İstanbul’da yoğun sis

İstanbul'da gün boyu etkili olan sisli hava, bu sabah saatleri itibariyle de devam ediyor. Kentte deniz ulaşımı durdu. THY'nin birçok seferi de iptal edildi. Buna bağlı olarak toplu taşıma araçlarında da alarm durumuna geçildi. Trafikteki yoğunluğu ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

İstanbul'da gün boyu etkili olan sisli hava, bu sabah saatleri itibariyle de devam ediyor. Kentte deniz ulaşımı durdu. THY'nin birçok seferi de iptal edildi. Buna bağlı olarak toplu taşıma araçlarında da alarm durumuna geçildi. Trafikteki yoğunluğu ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

İstanbul’da dün tüm gün boyu etkisini sürdüren sis, bu sabah saatlerinde de etkili oluyor. Kentte görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Büyükşehir Belediyesine ait panolarda trafikte ilerleyen araçlar sis yazısıyla uyarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uyarıları dikkate alarak sis lambalarını kullanarak ilerliyor. Boğaz çevresinde de etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü adeta görünmez hale getirdi.

VAPUR HATLARINDA VE THY SEFERLERİNDE İPTALLER

Yoğun sis deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatleri itibariyle; tüm şehir hatları İDO seferleri karşılıklı olarak iptal edildi THY’nin bazı seferleri de sis nedeniyle iptal edildi.

İŞTE İDO’NUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

01-03-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

01-03-2017 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:15 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:30 Yenikapi – Bursa Hızlı Feribot

01-03-2017 07:30 Bursa – Yenikapi Hızlı Feribot

01-03-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

01-03-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

01-03-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

MARMARAY’A DİKKAT!

Dün sis nedeniyle deniz ulaşamındaki aksamalar vatandaşları toplu taşıma araçlarına yönlendirmiş bu yüzden de Marmaray başta olmak üzere metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk oluşmuştu.

Saat 07:00 itibariyle toplu taşımada herhangi bir aksaklık bulunmuyor ancak ilerleyen saatlerde buraların da yoğun olması bekleniyor.